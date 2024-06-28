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Экономика

Михаил Ведерников подписал соглашения о сотрудничестве с белорусскими регионами

Соглашения о сотрудничестве с белорусскими регионами подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на Форуме регионов России и Белоруссии сегодня, 28 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

План мероприятий на 2024–2025 годы по реализации действующего соглашения с Брестской областью подписали псковский губернатор и заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Михаил Баценко. Регионы будут содействовать увеличению товарооборота, планируется усилить работу с инвесторами в реализации проектов кооперационного сотрудничества, в том числе в рамках программ импортозамещения. Будут проходить международные мероприятия, бизнес-миссии, семинары, встречи и презентации. Также расширятся партнерские связи между учреждениями здравоохранения, образования, культуры. В частности, ожидается организация летних практик студентов колледжей и вузов, обмен молодежными делегациями для участия в культурных и патриотических мероприятиях (международный патриотический форум «Мы помним», военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы», международные поисковые экспедиции).

Кроме того, соглашение о комплексном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах подписали Михаил Ведерников и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник.

Ранее Михаил Ведерников принял участие в рабочей встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а спикер областного Собрания депутатов Александр Котов предложил расширять молодёжное сотрудничество в рамках Союзного государства.

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