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Михаил Ведерников принял участие в рабочей встрече с Валентиной Матвиенко

Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко провели рабочую встречу с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации в пятницу, 28 июня. От Псковской области участие в ней приняли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Встреча состоялась в рамках 11-го Форума регионов Беларуси и России в Витебске.

Наталья Кочанова отметила, что принимающие Форум города являются символом и олицетворением дружбы двух стран. «Сотрудничество наших стран в экономической, инновационной и культурной сферах развивается эффективно по всем направлениям. Подтверждение тому — 28 программ, о которых говорили на предыдущем Форуме в Уфе. Все эти программы в соответствии с договором Союзного государства выполнены в полном объеме. Утверждена новая трехлетняя программа развития наших стран. Акцент в ней на станкостроение и машиностроение — тех прорывных отраслях, которые необходимы для выпуска импортозамещающей и конкурентоспособной продукции. Сотрудничество стран развивается благодаря той политике, которую проводят наши президенты», — выступила Наталья Кочанова.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что 11-й Форум регионов Беларуси и России взял новую планку по количеству участников, по уровню обсуждаемых дискуссий, по достигнутым результатам.

«Сегодня практически нет субъектов Российской Федерации, не вовлеченных в той или иной форме во взаимодействие с регионами Беларуси. Такая форма сотрудничества дополняет межгосударственные взаимоотношения между странами» , — заявила она.

Спикер верхней палаты российского парламента отметила, что межрегиональное сотрудничество также важно в образовании, здравоохранении, социальной защите граждан, культуры. Все это позволяет еще больше укреплять братские отношения обеих стран, считает Валентина Матвиенко.

Первый день Форума регионов Белоруссии и России был насыщенным для делегации Псковской области. Михаил Ведерников на одной из секций Форума представил опыт Псковской области в развитии межрегионального российско-белорусского сотрудничества, а представители делегации Псковской области подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

Стенд Псковской области на Форуме регионов Беларуси и России стал одним из немногих, который посетили Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова.

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