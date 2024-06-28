Дмитрий Чернышенко поздравил российских выпускников с окончанием школы

14:19, 28 июня 2024, ПАИ

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил российских выпускников с окончанием школы, сообщили ПАИ в пресс-службе Правительства РФ.

28-29 июня в российских школах проходят выпускные. Вице-премьер отметил, что в этом году из школ выпускается более 2,3 млн девяти- и одиннадцатиклассников. Многие из них продолжат обучение в вузах и организациях среднего профессионального образования.

В число приоритетных направлений научно-технологического развития России вошли связанные с энергетикой, медициной, сельским хозяйством, информационной безопасностью, климатом, транспортом, связью, образованием.

Дмитрий Чернышенко отметил, что, выбирая специальность, выпускники могут ориентироваться на приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий, утвержденные недавно президентом Владимиром Путиным.

Чернышенко также напомнил про стипендии, доступные студентам вузов разных специальностей, а также про федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого студенты колледжей проходят программы обучения, созданные совместно с работодателями, получают опыт работы на производстве и содействие в трудоустройстве в ведущие отраслевые компании страны.

«Дорогие выпускники, помните, самый ценный ресурс, который у вас есть, – время. Используйте его по максимуму для самореализации. Сегодня правительство создает все условия для того, чтобы вы могли получить самые широкие навыки и реализовать свой потенциал на благо страны. Желаю вам личных и профессиональных успехов! Верьте в свои силы, ставьте высокие цели и будьте счастливы!» – пожелал Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что ранее в Пскове состоялась торжественная церемония вручения псковским выпускникам золотых и серебряных медалей.