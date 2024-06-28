Выплаты за добровольную сдачу оружия и боеприпасов вдвое увеличат в Псковской области

16:12, 28 июня 2024, ПАИ

Выплаты за добровольную сдачу боеприпасов вдвое увеличат в Псковской области. Соответствующее постановление о внесении изменений в постановление «О выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу на утилизацию зарегистрированного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ» подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов региона сегодня, 28 июня.

В частности, выплата за сдачу гладкоствольного длинноствольного оружия увеличена с 1 500 рублей до 3 000 рублей, за сдачу нарезного длинноствольного оружия – с 1 800 рублей до 3 600 рублей, за нарезное короткоствольное – с 1 300 рублей до 2 600 рублей, за комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное – с 1 800 рублей до 3 600 рублей, за оружие ограниченного поражения – с 1 200 рублей до 2 400 рублей, за газовое оружие (револьверы и пистолеты) – с 1 000 рублей до 2 000 рублей, за боевое ручное стрелковое оружие – с 3 000 рублей до 6 000 рублей.

При этом за боеприпасы к гладкоствольному оружию выплаты увеличатся с 10 до 20 рублей, за боеприпасы к нарезному оружию – с 15 до 30, за боеприпасы к боевому ручному стрелковому оружию – с 20 до 40 рублей, а за взрывчатые вещества выплаты увеличатся с 300 до 600 рублей.

Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Ранее увеличение выплат за добровольную сдачу оружия и боеприпасов предложили увеличить в Псковской области, анонсировал во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.