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Псковский губернатор – о работе владельцев и арендаторов полигонов ТКО: Это откровенное свинство, саботаж и прямое нарушение закона

​Псковский губернатор высказался о работе владельцев и арендаторов полигонов ТКО. Он назвал подобное поведение саботажем, прямым нарушением закона и откровенным свинством. Видеобращение к жителям Псковской области в связи со сложившейся ситуацией глава региона разместил в своём телеграм-канале.

Губернатор Псковской области назвал причины невывоза мусора и авторов мусорного коллапса.

«В нормальной ситуации такие вопросы решаются в суде. Ведь ни для кого не секрет, что в сфере ЖКХ долги друг перед другом – это постоянное явление. Но никто в одностороннем порядке не отключает воду, свет, газ и не провоцирует ЧС областного масштаба. Это откровенное свинство, саботаж и прямое нарушение закона. Соответственно, прямой повод для вмешательства прокуратуры», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что коммерческие предприятия, которые контролируют полигоны и мусоросортировку, обязаны принимать отходы по аварийной схеме в соответствии с федеральным законодательством. Отказаться они могут только в одном случае – если официально закроются.

«Это целая процедура, которая, помимо прочего, включает обязательство по рекультивации свалок. Если говорить про порховскую, это несколько сотен миллионов. Наши деятели этим заниматься, судя по всему, не хотят и не будут. Поэтому пытаются всеми правдами и неправдами, выкручивая нам руки, уйти от обязательства. Не удивлюсь, если они в ближайшее время воспользуются процедурой банкротства. Почему они этим занимаются? После постройки экотехнопарка и запуска его в работу все действующие полигоны в области будут закрыты для дальнейшей рекультивации. Соответственно, владельцы и арендаторы полигонов с рынка вылетят, если не найдут себе место в новой схеме обращения с отходами. Они пытаются этого избежать. Но вместо конструктивного диалога, вместо судебных разбирательств используют грязный шантаж областной власти», – отметил губернатор.

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