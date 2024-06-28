Когда в Псковской области вывезут накопившийся мусор, рассказал губернатор
Около 700 тонн мусора скопилось в Псковской агломерации, более 200 тонн вывезено уже сегодня. Глава региона обратился к жителям Псковской области по поводу сложившейся ситуации с вывозом мусора в регионе. Своё видеообращение он разместил в своём телеграм-канале.
«Четырёхдневный простой полигонов аккумулировал во дворах агломерации около 700 тонн мусора, более 200 тонн будет вывезено уже сегодня. Договорились и о ночной работе оператора. Остальные рассчитываем вывезти до середины воскресенья», – сказал губернатор.
Он также отметил, что в летний период ситуация усложняется тем, что из-за жары мусор становится источником не только неприятного запаха, но и опасных патогенов.
«Вижу все ваши обращения, все они оперативно уходят в работу. Делаем всё, чтобы максимально быстро навести порядок. Используем для этого все возможности и ресурсы. Вопрос держу под постоянным личным контролем. Следующую информацию дам завтра», – отметил Михаил Ведерников, обращаясь к жителям Пскова и Псковского района.
Ранее сообщалось, что план действий по решению вопроса в сфере обращения с ТКО озвучил губернатор Псковской области.
В Пустошкинском районе ограничат движение в связи с проведением тренировочных сборов по авторалли 29 июня
Михаил Ведерников: Убеждён, что мусорный оператор должен на 100% процентов принадлежать региону
Псковская область подписала ряд соглашений о сотрудничестве с белорусскими регионами на XI Форуме регионов Беларуси и России
Торжественное мероприятие по случаю празднования 115-летия кинологической службы и 30-летия службы охраны УИС состоялось в Пскове
Надежда Бабкина приглашает жителей Псковской области на Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России»