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Общество

Когда в Псковской области вывезут накопившийся мусор, рассказал губернатор

Около 700 тонн мусора скопилось в Псковской агломерации, более 200 тонн вывезено уже сегодня. Глава региона обратился к жителям Псковской области по поводу сложившейся ситуации с вывозом мусора в регионе. Своё видеообращение он разместил в своём телеграм-канале.

«Четырёхдневный простой полигонов аккумулировал во дворах агломерации около 700 тонн мусора, более 200 тонн будет вывезено уже сегодня. Договорились и о ночной работе оператора. Остальные рассчитываем вывезти до середины воскресенья», – сказал губернатор.

Он также отметил, что в летний период ситуация усложняется тем, что из-за жары мусор становится источником не только неприятного запаха, но и опасных патогенов.

«Вижу все ваши обращения, все они оперативно уходят в работу. Делаем всё, чтобы максимально быстро навести порядок. Используем для этого все возможности и ресурсы. Вопрос держу под постоянным личным контролем. Следующую информацию дам завтра», – отметил Михаил Ведерников, обращаясь к жителям Пскова и Псковского района.

Ранее сообщалось, ​что план действий по решению вопроса в сфере обращения с ТКО озвучил губернатор Псковской области.

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