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Общество

Программу девятого дня ярмарки «Виноград» представили псковичам

Рассказываем, что ждёт псковичей в девятый день эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 21 по 30 июня.

  • Программа девятого дня фестиваля «Виноград»
    Фото: ТКД Псковской области
  • Программа девятого дня фестиваля «Виноград»
    Фото: ТКД Псковской области
  • Программа девятого дня фестиваля «Виноград»
    Фото: ТКД Псковской области
  • Программа девятого дня фестиваля «Виноград»
    Фото: ТКД Псковской области
  • Программа девятого дня фестиваля «Виноград»
    Фото: ТКД Псковской области
  • Программа девятого дня фестиваля «Виноград»
    Фото: ТКД Псковской области

«Кавказ», живопись

12:00–13:00 – мастер-класс «Разукрась фигурку барашка».

13:00–14:00 – мастер-класс по винописи.

18:00–19:00 – ансамбль кавказского танца «Сихурали» имени Джано Липартелиани. После выступления коллектива пройдёт мастер-класс по лезгинке.

Лекторий «Винология»

11:00–11:40 – лекция – мастер-класс «Массандра. История винограда».

12:00–12:45 – лекция – мастер-класс «Терруар. Научный взгляд».

13:00–13:45 – мастер-класс и дегустация «Гибриды. Аромат или вкус?».

14:30–15:30 – мастер-класс «Автохоны Крыма».

16:30–17:30 – мастер-класс «Вино. Взгляд невролога».

18:00–19:00 – лекция-дегустация «Фестивали и ярмарки России».

19:00–20:30 – мастер-класс и дегустация «Живопись вином».

«Дон», кино

11:00–13:00 – йога с живыми инструментами.

13:00–15:00 – чтение произведений мировой литературы артистами Псковского драмтеатра.

15:00–18:00 – историческая реконструкция походной кухни казаков «Казачий стан», угощение зрителей.

18:00–20:00 – историческая постановка владения кавказским оружием, организованная клубом «Рысь», и мастер-классы для зрителей.

20:00–22:00 – дискотека на Дону.

«Кубань», театр

14:00–14:30 – выступление фокусника, комедийного импровизатора Алексея Сенникова.

17:30–18:00 – показательные выступления и мастер-класс хип-хоп-центра «Хоть отбавляй».

18:00–18:30 – выступление фокусника, комедийного импровизатора Алексея Сенникова.

19:00–20:00 – взрослые чтения.

«Крым», музыка

16:30–17:30 – Digital Jam (импровизация в жанрах trip-hop и acid jazz).

18:00–19:30 – биг-бенд Станислава Чигадаева.

20:30–21:30 – кавер-группа «Красивая».

Детская зона

11:00–19:00 – научные мастер-классы проекта «Эмпирика».

11:00–19:00 – деревянные игры с головоломками для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе.

11:00–19:00 – площадки «Творческий стол» и «Развигрушки».

11:00–19:00 – творческие мастер-классы, научные шоу, игровая зона VR.

11:00–12:00 – спектакль «Два медведя».

14:00–15:00 – спектакль «Про ёжика и медвежонка».

17:00–18:00 – спектакль «Как куры с лисами подружились».

Напомним, что всего на ярмарке представлено несколько площадок: лекторий «Винология», детская зона и четыре географические площадки – «Крым», «Дон», «Кавказ» и «Кубань».

Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

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