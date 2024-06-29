Программу девятого дня ярмарки «Виноград» представили псковичам
Рассказываем, что ждёт псковичей в девятый день эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 21 по 30 июня.
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
«Кавказ», живопись
12:00–13:00 – мастер-класс «Разукрась фигурку барашка».
13:00–14:00 – мастер-класс по винописи.
18:00–19:00 – ансамбль кавказского танца «Сихурали» имени Джано Липартелиани. После выступления коллектива пройдёт мастер-класс по лезгинке.
Лекторий «Винология»
11:00–11:40 – лекция – мастер-класс «Массандра. История винограда».
12:00–12:45 – лекция – мастер-класс «Терруар. Научный взгляд».
13:00–13:45 – мастер-класс и дегустация «Гибриды. Аромат или вкус?».
14:30–15:30 – мастер-класс «Автохоны Крыма».
16:30–17:30 – мастер-класс «Вино. Взгляд невролога».
18:00–19:00 – лекция-дегустация «Фестивали и ярмарки России».
19:00–20:30 – мастер-класс и дегустация «Живопись вином».
«Дон», кино
11:00–13:00 – йога с живыми инструментами.
13:00–15:00 – чтение произведений мировой литературы артистами Псковского драмтеатра.
15:00–18:00 – историческая реконструкция походной кухни казаков «Казачий стан», угощение зрителей.
18:00–20:00 – историческая постановка владения кавказским оружием, организованная клубом «Рысь», и мастер-классы для зрителей.
20:00–22:00 – дискотека на Дону.
«Кубань», театр
14:00–14:30 – выступление фокусника, комедийного импровизатора Алексея Сенникова.
17:30–18:00 – показательные выступления и мастер-класс хип-хоп-центра «Хоть отбавляй».
18:00–18:30 – выступление фокусника, комедийного импровизатора Алексея Сенникова.
19:00–20:00 – взрослые чтения.
«Крым», музыка
16:30–17:30 – Digital Jam (импровизация в жанрах trip-hop и acid jazz).
18:00–19:30 – биг-бенд Станислава Чигадаева.
20:30–21:30 – кавер-группа «Красивая».
Детская зона
11:00–19:00 – научные мастер-классы проекта «Эмпирика».
11:00–19:00 – деревянные игры с головоломками для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе.
11:00–19:00 – площадки «Творческий стол» и «Развигрушки».
11:00–19:00 – творческие мастер-классы, научные шоу, игровая зона VR.
11:00–12:00 – спектакль «Два медведя».
14:00–15:00 – спектакль «Про ёжика и медвежонка».
17:00–18:00 – спектакль «Как куры с лисами подружились».
Напомним, что всего на ярмарке представлено несколько площадок: лекторий «Винология», детская зона и четыре географические площадки – «Крым», «Дон», «Кавказ» и «Кубань».
Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Все мероприятия фестиваля бесплатные. Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.
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