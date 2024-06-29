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Общество

Более 18 тысяч человек посетило стенд Псковской области на XI форуме регионов Беларуси и России

Более 18 тысяч человек познакомились с достижениями и традициями Псковской области на стенде региона в рамках 11-го форума регионов Белоруссии и России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Там отметили, что экспозиция пользовалась особой популярностью у жителей и гостей Витебска. Кроме того, павильон посетили и официальные лица, среди которых были председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, председатель Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и другие.

Кроме того, свою продукцию на площадку привезли и псковские бренды ООО «Айрон Барбер», YASYA, Фабрика АВС-синтез «МИГОМ» и DIVACHI. Также на стенде были представлены завод «Микрон», швейная фабрика «Славянка», резиденты экономической зоны — заводы «Титан-Полимер» и «Евробит» и большой макет ОЭЗ «Моглино».

Помимо того, мастерицы из региона продемонстрировали на площадке технику старинной набойки на ткани и керамику.

Добавим, что XI Форум регионов Беларуси и России на тему «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства» проходит с 27 по 28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Возглавил делегацию региона на мероприятии губернатор Михаил Ведерников.

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