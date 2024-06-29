Новые мусоровозы замечены в Псковской области

10:38, 29 июня 2024, ПАИ

Новые мусоровозы ехали сегодня утром в сторону Пскова по федеральной трассе со стороны Опочки, сообщил ПАИ читатель издания.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил план действий по решению вопроса в сфере обращения с ТКО. В частности, он сообщил, что 29 июня в регион прибудут первые десять новых мусоровозов.

Напомним, что около 700 тонн мусора скопилось в Псковской агломерации, более 200 тонн вывезли уже вчера. Остальные планируют вывести до середины воскресенья.