Новые мусоровозы замечены в Псковской области
Новые мусоровозы ехали сегодня утром в сторону Пскова по федеральной трассе со стороны Опочки, сообщил ПАИ читатель издания.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил план действий по решению вопроса в сфере обращения с ТКО. В частности, он сообщил, что 29 июня в регион прибудут первые десять новых мусоровозов.
Напомним, что около 700 тонн мусора скопилось в Псковской агломерации, более 200 тонн вывезли уже вчера. Остальные планируют вывести до середины воскресенья.
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