Михаил Ведерников проводит встречу с молодёжью Псковской области

12:22, 29 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проводит встречу с молодёжью региона в субботу, 29 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Встреча проходит в Доме молодёжи. В ней также принимают участие заместитель губернатора Ольга Тимофеева, врио председателя областного комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев, директор Центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва.

С главой региона встречаются 18 лучших представителей молодёжи, среди них – спортсмены, молодые педагоги, врачи, участники СВО, культурные деятели, многодетные родители.

«Каждый из вас достойный человек. Уверен, что у вас у всех множество идей и амбиций. Поздравляю вас с праздником», – сказал Михаил Ведерников, обращаясь к молодёжи.

Напомним, сегодня, 29 июня, в России отмечают День молодёжи. По данным за 2024 год, в России проживает 37 миллионов граждан в возрасте от 14 до 35 лет.