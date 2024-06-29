Образование, здравоохранение, культура: псковский губернатор ответил на волнующие молодёжь вопросы

13:11, 29 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообщался с молодёжью региона в субботу, 29 июня. Встреча проходила в Доме молодёжи, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Учитель английского языка школы № 12 Пскова Дарья Цветкова рассказала, что одной из мер поддержки молодых педагогов стала возможность принимать участие в разного рода конкурсах.

«Говорю с позиции «я», так как принимала участие в муниципальном конкурсе. Это отличная возможность резюмировать всё, что ты сумел накопить, и увидеть инновационные идеи», – подчеркнула она.

Школа имеет несколько проблем, в том числе кадровый голод, обратила внимание педагог.

«Нужно, как мне кажется, больше прорабатывать формат наставничества. Тем не менее мы стараемся в своей школе в этом направлении двигаться», – сказала Дарья Цветкова.

Первые наставники в Псковской области уже получают дополнительные выплаты, обратил внимание глава региона. «Будем пробовать закладывать это в бюджете, чтобы систему наставничества прорабатывать», – сказал Михаил Ведерников.

Одна из главных задач в регионе – чтобы талантливые и молодые ребята находили себя в Псковской области, подчеркнул губернатор.

Фельдшер Псковской межрайонной больницы Александр Данилов поделился, что работает в ФАПе в деревне Торошино по программе «Земский доктор». Молодой доктор в том числе смог воспользоваться различными мерами поддержки регионального уровня.

«В сельской местности врачи пользуются особым уважением. Хорошо, что есть возможность работать в новом ФАПе с современным оборудованием», – отметил губернатор.

Кроме того, в регионе стараются обновлять всю аппаратуру, чтобы у местных жителей не было потребности ехать в Санкт-Петербург или другие города для прохождения процедур, заметил Михаил Ведерников.

Также с главой региона пообщалась активистка «Движения первых» Ксения Костина. Теперь у участников движения есть возможность стать наставниками ребят помладше, поделилась она.

Губернатор в свою очередь напомнил, что у организации есть мощный инструмент – грантовый конкурс, которым активно воспользовались молодые люди в регионе.

Заместитель руководителя регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Камиль Ижболдин поделился, что организация проводит в области большую работу патриотической направленности. Кроме того, военнослужащие сейчас нацелены на развитие адаптивного спорта.

Михаил Ведерников пообещал посодействовать в написании грантов организацией и обратил внимание на важность работы ассоциации в регионе.

Кроме того, глава региона пообщался с молодыми представителями сельского хозяйства и напомнил, что со следующего года в регионе запустят программу «Псковский гектар».

Руководитель молодёжного центра «Фонарь» Даниил Иванов поделился, что сегодня в репертуаре объединения три полноценных спектакля. Кроме того, он поблагодарил губернатора за выделение средств на новый экран в Городском культурном центре Пскова.

В завершение встречи глава региона наградил двух молодых псковичей Милану Илларионову и Владимира Алексеева за помощь в организации премии «Мы вместе».