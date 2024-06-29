Геомагнитные возмущения продолжаются на Земле
Геомагнитные возмущения продолжаются на Земле со вчерашнего дня и сохранятся в ближайшее время. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
По прогнозу, сегодня на короткое время они могут перерасти в слабую магнитную бурю. Во второй половине дня геомагнитное поле прогнозируется в диапазоне от спокойного до неустойчивого.
Ранее сообщалось, что новый пик солнечной активности грозит увеличением числа геомагнитных бурь.
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