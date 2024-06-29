Геомагнитные возмущения продолжаются на Земле

20:31, 29 июня 2024, ПАИ

Геомагнитные возмущения продолжаются на Земле со вчерашнего дня и сохранятся в ближайшее время. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

По прогнозу, сегодня на короткое время они могут перерасти в слабую магнитную бурю. Во второй половине дня геомагнитное поле прогнозируется в диапазоне от спокойного до неустойчивого.

Ранее сообщалось, что новый пик солнечной активности грозит увеличением числа геомагнитных бурь.