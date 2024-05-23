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Общество

Новый пик солнечной активности грозит увеличением числа геомагнитных бурь

Новый пик солнечной активности грозит увеличением числа геомагнитных бурь и возникновением полярных сияний, пишет «Российская газета».

Циклы солнечной активности повторяются через каждые 11 лет. Учёные считают, что в 2024-2026 годах Солнце пройдёт через очередной максимум, что приведёт к солнечным вспышкам и, как следствие, новым геомагнитным бурям.

При этом геомагнитные бури не вредят людям, но мешают работе спутниковых систем и портят качество радиосвязи.

Напомним, что 10 мая на Солнце зарегистрировали четыре последовательные вспышки наивысшего класса X, которые вызвали сильные магнитные бури на Земле. На территории Псковской области ночами с 10 на 11 и с 11 на 12 мая можно было наблюдать полярное сияние. Кроме того, псковичу удалось запечатлеть таймлапс северного сияния над Труворовым городищем и Снетогорским монастырём. Видео можно посмотреть здесь.

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