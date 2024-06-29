Учёные раскрыли тайну жертв древнего ритуала в Чичен-Ице

23:36, 29 июня 2024, ПАИ

Учёные раскрыли новые подробности древнего ритуала жертвоприношения людей, который проводили майя в городе Чичен-Ице. Об этом стало известно из результатов последних исследований, на которые ссылается РИА Новости.

Майя, известные своими успехами в математике, астрономии и архитектуре, оставили после себя множество тайн. Эти тайны до сих пор волнуют умы учёных.

Одной из таких загадок является город Чичен-Ица, который был основан в середине V века и служил резиденцией жрецов. В городе можно увидеть различные архитектурные сооружения: пирамиду Эль-Кастильо, обсерваторию и т. д.

Одной из загадок стал священный сенот – заполненный водой карстовый провал. Согласно легендам, майя приносили на его берегу жертвы богу дождя Чаку – золото, серебро и иногда людей. Долгое время это считалось страшной легендой.

Проверить её решил в начале прошлого века американский дипломат и археолог-любитель Эдвард Герберт Томпсон. В 1904 году он купил участок земли с колодцем, приобрёл оборудование для подводных работ и приступил к исследованиям.

Через несколько недель предприимчивый американец представил коллегам из Гарварда золотые и медные украшения, глиняную посуду и человеческие останки, найденные на дне священного сенота.

В 1961 году специалисты Национального института антропологии и истории в Мехико исследовали колодец в Чичен-Ице. И снова были сделаны поразительные открытия. А через шесть лет рядом с карстовой воронкой было обнаружено массовое захоронение.

Долгое время считалось, что в жертвы древние майя приносили женщин ради хорошего и урожайного года. В частности, о том свидетельствовали и архивные документы, летописи. В другой летописи уточняется, что жертвы были исключительно знатного происхождения и непременно невинные.

Однако позже учёные начали сомневаться в этой версии. Сначала археологи обнаружили на скелетах прижизненные травмы головы, а у одной из жертв был сломан нос, что не соответствует манерам даже майяской аристократии. Более того, три скелета больше напоминали мужские.

Международная группа исследователей решила окончательно разобраться в этом вопросе. Изучив останки из могильника рядом со священным сенотом, учёные пришли к выводу, что все они принадлежали мальчикам.

В отчёте говорится, что генетический анализ также показал наличие в чултуне родственных особей, включая две пары монозиготных близнецов и девять других близких родственников. Такие близнецы появляются спонтанно с вероятностью всего 0,4 %. А тут сразу две пары.

Из этого исследователи сделали вывод, что детей специально выбирали по их близкому биологическому родству. Подтверждение этому они нашли в одной из легенд майяского эпоса о богах-близнецах Хун-Хун-Ахпу и Вукуб-Хун-Ахпу, которые попали к демонам в подземелье и были там убиты. Учёные решили, что жрецы майя своим ритуалом в Чичен-Ице повторяли именно этот миф.