Надежда Бабкина – о выступлении в Псковской области: Это большая отвественность

14:40, 30 июня 2024, ПАИ

Народная артистка России Надежда Бабкина перед стартом фестиваля-марафона «Песни России» в Псковской области поблагодарила правительство региона за приглашение, передает корреспондент ПАИ с пресс-конференции, посвящённой мероприятию.

«В Псковской области мы впервые. Во многих других регионах мы уже бывали два раза и где-то даже три. Для нас это [выступление. – ПАИ] – это будет большая честь и ответственность», – отметила Надежда Бабкина.

Фестиваль существует уже 18 лет, подчеркнула она.

«Культура многонациональная, яркая, многообразная со своими вероисповеданиями, со своими обычаями и традициями лежит в основе государства. И только после этого мы можем говорить про экономику, политику, всевозможные развития разных отраслей, промышленности и сельского хозяйства», – сказала Надежда Бабкина.

Кроме того, она подчеркнула, что безопаснее страны, чем Россия, сейчас в мире нет. Сейчас время сплачиваться, чтобы «побеждать на всех фронтах», сказала Надежда Бабкина.

Концерт фестиваля-марафона «Песни России» в Пскове будет продолжаться три часа - при любой погоде, добавила она.

Напомним, в Псковской области пройдет Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». На нём выступят народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня».

Первый концерт состоится в Пскове 30 июня в 17:00. Затем концерты пройдут в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове – программа выступлений расписана до 9 июля.