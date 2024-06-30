42 псковских коллектива выступит на фестивале «Песни России»
42 местных коллектива примут участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» в Псковской области. Об этом рассказала врио председателя регионального комитета по культуре Вера Алексеева.
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
-
Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
В частности, сегодня в Пскове на площадке фестиваля выступит шесть псковских коллективов. А В Великих Луках на мастер-классы мероприятия уже записалось более 100 человека, подчеркнула Вера Алексеева.
Напомним, в Псковской области пройдёт Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». На нём выступят народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня».
Первый концерт состоится в Пскове 30 июня в 17:00. Затем концерты пройдут в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове – программа выступлений расписана до 9 июля.
Опубликован список короткометражных фильмов, которые можно будет увидеть на кинофестивале в Пскове