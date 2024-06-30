42 псковских коллектива выступит на фестивале «Песни России»

15:13, 30 июня 2024, ПАИ

42 местных коллектива примут участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» в Псковской области. Об этом рассказала врио председателя регионального комитета по культуре Вера Алексеева.



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров



Фото: Андрей Кокшаров

























































В частности, сегодня в Пскове на площадке фестиваля выступит шесть псковских коллективов. А В Великих Луках на мастер-классы мероприятия уже записалось более 100 человека, подчеркнула Вера Алексеева.

Напомним, в Псковской области пройдёт Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». На нём выступят народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня».

Первый концерт состоится в Пскове 30 июня в 17:00. Затем концерты пройдут в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове – программа выступлений расписана до 9 июля.