Директор проекта «Песни России»: Мы безумно счастливы, что именно Псковская область нас принимает у себя в гостях

16:18, 30 июня 2024, ПАИ

Директор проекта «Песни России» Сергей Рябов заявил, что очень рад проводить мероприятие в Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ с пресс-конференции, посвящённой событию.

«Благодаря Министерству культуры Российской Федерации в этом году в список мероприятия добавился третий региона, и мы безумно счастливы, что именно Псковская область нас принимает у себя в гостях», – сказал он.

Большую благодарность он выразил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Проект за 18 лет смог охватить 67 субъектов России. В рамках него в России прошло 700 фестивальных мероприятий, а посмотрело их более 16 млн зрителей. Основная особенность фестиваля в том, что он смог объединить свыше пяти тысяч лучших коллективов художественной самодеятельности из всех субъектов РФ, подчеркнул Сергей Рябов.

Напомним, в Псковской области пройдёт Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России». На нём выступят народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня».

Первый концерт состоится в Пскове 30 июня в 17:00. Затем концерты пройдут в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове – программа выступлений расписана до 9 июля.