Купаться в необорудованных местах опасно для жизни, напомнили в МЧС

22:38, 30 июня 2024, ПАИ

В Псковской области зарегистрирован первый в этом году факт гибели ребёнка в водоёме. Группа психологов ГУ МЧС России по Псковской области осуществила выезд в Порховский район для оказания необходимой психологической помощи сегодня, 20 июня. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Напомним, при попытке переплыть реку Шелонь погиб подросток 2010 года рождения. На месте происшествия работали сотрудники скорой медицинской помощи, полиции, СУ СК и пожарно-спасательных подразделений.

«Купание в необорудованных местах опасно для жизни! Уважаемые родители, не выпускайте из поля зрения малышей, играющих у воды: иногда достаточно нескольких секунд для трагедии! Напомните подросткам об опасности рисковых экспериментов в водоёмах, по возможности контролируйте, где и как они проводят свободное время. Ваше внимание и своевременное участие могут сберечь им жизнь», – напомнили в ведомстве.