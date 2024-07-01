Полсотни экспертов и участников эногастроярмарки «Виноград» стали спикерами выездной радиостудии «7 НЕБО»

12:00, 01 июля 2024, ПАИ

50 гостей - экспертов и участников - вышли в эфир выездной радиостудии «7 НЕБО» в рамках эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове.

На протяжении ярмарки, с 21 по 30 июня, было более 60 прямых включений с площадки выездной радиостудии. Всего студию посетили 50 человек, в том числе 12 экспертов виноделия. За 18 часов чистого радиоэфира было взято 45 интервью.

Также в рамках ярмарки на площадке радиостудии было проведено три дегустации, а также разыгран приз – «Свадьба на «Винограде». Пообщались с 12 экспертами виноделия.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Фестиваль «Виноград» проходил при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.