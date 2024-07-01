Игорь Иванов: Желаю братьям по оружию здоровья и только победы

13:23, 01 июля 2024, ПАИ

Руководитель Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов Кавказских войн», ветеран боевых действий, председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов поздравил боевых товарищей и псковичей с Днём ветеранов боевых действий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Россия – самая мощная страна с боевым народом. Около двух миллионов сограждан имеют статус ветеранов боевых действий в различных военных конфликтах от Алжира и Вьетнама до Афганистана и Чечни. И конечно же статус ветеранов боевых действий имеют наши герои, которые выполняют воинский долг в зоне СВО», – подчеркнул Игорь Иванов.

В Псковской области ветеранами боевых действий являются более 20 тысяч человек, уточнил он.

«По решению Псковского областного Собрания депутатов этот праздник заслуженно стал официальным. Надеемся, что этот день героев-ветеранов станет и общероссийским», – заключил Игорь Иванов и пожелал братьям по оружию здоровья, успехов, удачи и только победы.