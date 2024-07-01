Более десяти тысяч тонн свинины отправили из Псковской области в четыре страны мира

15:02, 01 июля 2024, ПАИ

Более 10,8 тысячи тонн мяса свинины и свиных субпродуктов, произведённых предприятием Псковской области, отправили в четыре страны за шесть месяцев 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

390 партий свинины отправили в Китай, Вьетнам, Гонконг и Сербию. Вся продукция успешно прошла обязательный ветеринарный контроль.

Ранее сообщалось, что почти десять тысяч тонн мяса и рыбы отправили из Псковской области в восемь стран мира.