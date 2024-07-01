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Общество

Мемориал ремонтируют в сквере у Дома офицеров в Пскове

Мемориал, посвящённый воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, ремонтируют в сквере у Дома офицеров в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

  • ​Мемориал в сквере у Дома офицеров ремонтируют в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • ​Мемориал в сквере у Дома офицеров ремонтируют в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • ​Мемориал в сквере у Дома офицеров ремонтируют в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров
  • ​Мемориал в сквере у Дома офицеров ремонтируют в Пскове
    Фото: Фёдор Егоров

Подрядчику нужно будет отремонтировать лестницы и площадки мемориала, обновить полированные плиты за каменным крестом, а также отремонтировать колонны часовни.

Напомним, что вопрос необходимости ремонта губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассмотрел во время личного приёма граждан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Мемориал ремонтируют в сквере у Дома офицеров в Пскове

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