Мемориал ремонтируют в сквере у Дома офицеров в Пскове

14:57, 01 июля 2024, ПАИ

Мемориал, посвящённый воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, ремонтируют в сквере у Дома офицеров в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров







Подрядчику нужно будет отремонтировать лестницы и площадки мемориала, обновить полированные плиты за каменным крестом, а также отремонтировать колонны часовни.