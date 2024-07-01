Как определить опасный для купания водоём, рассказал инфекционист

16:01, 01 июля 2024, ПАИ

Признаки опасного для купания водоёма перечислил инфекционист Михаил Лебедев, пишет «Комсомольская правда».

Водоём «плохой», если он неглубокий, с илистым дном и стоячей водой; в нём плавают утки и другие птицы и животные (в том числе домашние), а в прибрежной зоне обитают крысы; вблизи проходит трасса, находится населённый пункт, чьи стоки попадают в водоём или промышленное предприятие; на берегу стоит табличка «Купаться запрещено!».

Купаться можно только в проверенных, специально отведённых местах, информацию о которых можно найти на сайтах территориальных отделов Роспотребнадзора. Со списком безопасных для купания пляжей в Псковской области можно ознакомиться здесь.

Купание в неположенном месте может вызвать такие болезни, как шистосомозный дерматит (церкариоз), источником которых являются утки и пресноводные моллюски (плавающие в воде церкарии (личинки плоского червя шистосомы) поражают кожу, начинается сильный зуд, отёк и высыпания); кишечные инфекции: холера, брюшной тиф, паратифы А и Б, шигеллез (дизентерия), эшерихиозы (инфекции, вызванные кишечной палочкой); поражение кожи (бактерии и другие возбудители микозов, в том числе глисты, могут обитать в пляжном песке).