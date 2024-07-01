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Памятные митинги прошли в Псковской области в День ветеранов боевых действий

Памятные митинги прошли в Псковской области в День ветеранов боевых действий сегодня, 1 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Памятные митинги состоялись в Псковской области в День ветеранов боевых действий. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Великих Луках митинг прошёл в сквере Воинской Славы, у памятного знака воинам-великолучанам, погибшим в горячих точках. Депутат Великолукской городской Думы, председатель великолукского отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков поблагодарил ветеранов боевых действий, продолжающих работать в сфере воспитания молодёжи. Также к присутствующим обратилась мать великолучанина, погибшего при выполнении задач на специальной военной операции, социальный куратор фонда «Защитники Отечества» Татьяна Щеблыкина. У подножия памятника прошла заупокойная служба по погибшим защитникам Отечества. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

Торжественно-траурная церемония памяти и скорби также прошла и в Аллее памяти десантников шестой роты, расположенной рядом с Братским кладбищем.

В Псковском районе у памятного знака «Купол» в деревне Черёха также состоялся памятный митинг. Глава района Наталья Фёдорова, обращаясь к присутствующим, подчеркнула, что нужно помнить о подвигах защитников страны и передавать эту память детям.

В регионе также пройдут мероприятия с участием ветеранов боевых действий, запланирована культурная программа.

Напомним, День ветеранов боевых действий учредили в Псковской области в этом году.

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