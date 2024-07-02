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Национальный центр «Россия» появится для сохранения наследия выставки на ВДНХ

Национальный центр «Россия» появится в «Экспоцентре» для сохранения наследия одноименной выставки-форума на ВДНХ. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония закрытия выставки-форума «Россия», проработавшей восемь месяцев, состоится 6 июля, выставка прекратит работу 8 июля.

«В целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» создать в Москве Национальный центр «Россия» под управлением автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений «Россия», - говорится в распоряжении Путина. Для этого будет предоставлен земельный участок в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Правительству Москвы и Торгово-промышленной палате РФ рекомендовано в трехмесячный срок передать дирекции выставки достижений «Россия» в безвозмездное пользование землю и здания, где располагается «Экспоцентр». Самой же дирекции поручено определить организацию, которая будет ответственна за проектирование и строительство центра.

Финансирование расходов, связанных с работой центра, будет осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета. Также регионам рекомендовано предоставить план создания филиалов Национального центра «Россия».

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