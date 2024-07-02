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Общество

54% псковичей предпочитают обращение только по имени при общении с работодателями

Большинство псковичей (54%) предпочитают, чтобы рекрутеры обращались к ним по имени, но на «вы». 24% опрошенных считают, что наиболее подходящим вариантом будет обращение не только на «вы», но и по имени-отчеству. 7% сообщили, что им комфортнее общаться на «ты» и по имени. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Женщины чаще предпочитают, чтобы к ним обращались по имени, но на «вы». Сторонников обращения по имени-отчеству и просто по имени больше среди мужчин.

Молодые люди до 34 лет предпочитают обращение по имени: 13% согласны даже на «ты», а 55% — на «вы». Каждый третий пскович старше 45 лет предпочитает обращение по имени и отчеству.

Рекрутеры еще чаще, чем соискатели, предпочитают обращение по имени, но на «вы» (77%). Но кандидат не ошибется, если обратится к рекрутеру старшего возраста по имени-отчеству — каждый четвертый наниматель старше 45 лет предпочитает такое обращение.

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