Изменилось место проведения мастер-класса Надежды Бабкиной в Пскове

12:36, 02 июля 2024, ПАИ

Изменилось место проведения мастер-класса народной артистки России Надежды Бабкиной в Пскове, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Из-за большого количества желающих посетить мастер-класс его проведение переносится в Городской культурный центр. До этого мероприятие должно было пройти в детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова. Оно начнётся в 13:00 6 июля.

Мастер-класс проходит в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».

Ранее Надежда Бабкина провела мастер-класс для великолукских вокалистов.