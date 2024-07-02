Изменилось место проведения мастер-класса Надежды Бабкиной в Пскове
Изменилось место проведения мастер-класса народной артистки России Надежды Бабкиной в Пскове, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.
Из-за большого количества желающих посетить мастер-класс его проведение переносится в Городской культурный центр. До этого мероприятие должно было пройти в детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова. Оно начнётся в 13:00 6 июля.
Мастер-класс проходит в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».
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