Названы площадки кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
Названы площадки в Пскове, где будут проходить мероприятия V Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы события.
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
Торжественные церемонии открытия и закрытия кинофестиваля состоятся в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.
Мастер-классы, специальные сеансы и конкурсная программа короткого метра пройдут в многофункциональном центре развития, креативного отдыха и творческой реализации молодёжи «Лофт».
Кроме того, участники и гости фестиваля смогут насладиться просмотром фильмов главного конкурса и встречами с актёрами и режиссёрами. Кинопоказы и творческие вечера состоятся в кинотеатрах «Смена» и «Победа».
Также одной из площадок станет Псковская областная библиотека имени Курбатова. В ней пройдёт специальный сеанс – программа к 300-летию Российской академии наук.
Ещё творческие встречи с мастерами киноиндустрии и круглые столы зрители смогут посетить в медиацентре ПАИ.
А на площадке Центра туризма и творческих индустрий Пскова откроется выставка Виктора Тихомирова.
Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.
Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.
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