Названы площадки кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

13:12, 02 июля 2024, ПАИ

Названы площадки в Пскове, где будут проходить мероприятия V Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы события.



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области











Торжественные церемонии открытия и закрытия кинофестиваля состоятся в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Мастер-классы, специальные сеансы и конкурсная программа короткого метра пройдут в многофункциональном центре развития, креативного отдыха и творческой реализации молодёжи «Лофт».

Кроме того, участники и гости фестиваля смогут насладиться просмотром фильмов главного конкурса и встречами с актёрами и режиссёрами. Кинопоказы и творческие вечера состоятся в кинотеатрах «Смена» и «Победа».

Также одной из площадок станет Псковская областная библиотека имени Курбатова. В ней пройдёт специальный сеанс – программа к 300-летию Российской академии наук.

Ещё творческие встречи с мастерами киноиндустрии и круглые столы зрители смогут посетить в медиацентре ПАИ.

А на площадке Центра туризма и творческих индустрий Пскова откроется выставка Виктора Тихомирова.