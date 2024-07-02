Дмитрий Певцов выступит на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

14:52, 02 июля 2024, ПАИ

Концерт актёра театра и кино Дмитрия Певцова и его оркестра пройдёт в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота». Мероприятие состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии в 17:00 6 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Билеты на выступление артиста можно приобрести в кассе или на сайте филармонии.

Дмитрий Певцов – актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации. С 1999 года Певцов выступает с концертными программами как поющий актёр. Он лауреат театральных премий и кинопремий, среди которых премия «Феликс» Европейской киноакадемии (1990 год), премия Международного фестиваля телевизионных программ в Биарице (Франция) (2007 год) и Российская национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро» (2015 год).

Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.