Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Ильина: ПсковГУ привлекает студентов из Индии качеством образования

Чем ПсковГУ привлекает студентов из Индии, рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталья Ильина: «ПсковГУ привлекает студентов из Индии качеством образования». Фото: ПАИ

«ПсковГУ вошёл в число университетов, рекомендованных Министерством образования Индии. Они отсмотрели весь пул университетов, и мы вошли в этот формат. Плюс мы согласились, потому что эти студенты очень правильно встраиваются в наш регион, они уважают культуру, традиции, комфортно общаются с нашими студентами. Мне кажется, что регион и наши жители попривыкли уже», – отметила она.

Наталья Ильина добавила, за время обучения первого выпуска студентов из Индии ПсковГУ доказал, что предоставил им качественное образование, которое котируется в Индии.

«Вузы Индии, которые преподают медицину, хотят с нами сотрудничать и приезжать к нам. Ребята, которые сдают здесь экзамен, уезжают потом к себе и сдают там экзамен. Чтобы ребятам быстро адаптироваться и сдать спокойно экзамен, подготовившись здесь, мы апробировали, когда преподаватели из Индии приезжают к нам и преподают на английском языке. Плюс мы вовремя сориентировались и не стали делать разорванную программу. Мы сразу сделали англоязычную программу, а русский язык у нас как дополнительная образовательная программа. Мы вовремя сориентировались на запрос Индии и прошли жёсткий мониторинг по качеству образования со стороны Индии», – заключила ректор ПсковГУ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июля 2024

Новая спортплощадка открылась в Пскове
02 июля 2024

Наталья Ильина: ПсковГУ привлекает студентов из Индии качеством образования
02 июля 2024

Дополнительные бригады энергетиков ликвидируют последствия непогоды в Псковской области
02 июля 2024

Логистический комплекс планируют построить при Псковском хлебокомбинате
02 июля 2024

ПсковГУ реализует пять проектов по развитию международных отношений с Сербией
02 июля 2024

Основные тренды рынка хлебобулочных изделий в Пскове перечислила эксперт
02 июля 2024

Некоторые псковичи смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 3 июля

02 июля 2024

Дмитрий Певцов выступит на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...