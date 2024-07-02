Наталья Ильина: ПсковГУ привлекает студентов из Индии качеством образования

15:59, 02 июля 2024, ПАИ

Чем ПсковГУ привлекает студентов из Индии, рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«ПсковГУ вошёл в число университетов, рекомендованных Министерством образования Индии. Они отсмотрели весь пул университетов, и мы вошли в этот формат. Плюс мы согласились, потому что эти студенты очень правильно встраиваются в наш регион, они уважают культуру, традиции, комфортно общаются с нашими студентами. Мне кажется, что регион и наши жители попривыкли уже», – отметила она.

Наталья Ильина добавила, за время обучения первого выпуска студентов из Индии ПсковГУ доказал, что предоставил им качественное образование, которое котируется в Индии.

«Вузы Индии, которые преподают медицину, хотят с нами сотрудничать и приезжать к нам. Ребята, которые сдают здесь экзамен, уезжают потом к себе и сдают там экзамен. Чтобы ребятам быстро адаптироваться и сдать спокойно экзамен, подготовившись здесь, мы апробировали, когда преподаватели из Индии приезжают к нам и преподают на английском языке. Плюс мы вовремя сориентировались и не стали делать разорванную программу. Мы сразу сделали англоязычную программу, а русский язык у нас как дополнительная образовательная программа. Мы вовремя сориентировались на запрос Индии и прошли жёсткий мониторинг по качеству образования со стороны Индии», – заключила ректор ПсковГУ.