Три проекта ПсковГУ приняли в работу по итогам Форума регионов России и Белоруссии

16:42, 02 июля 2024, ПАИ

Три проекта, которые разработала делегация ПсковГУ в рамках работы на XI Форуме регионов России и Белоруссии, одобрены для реализации. Об этом рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Союзное государство, которому в этом году исполняется 25 лет, самая что ни на есть эффективная коллаборация, которая показывает, как можно жить в разных странах – в России и Белоруссии – но жить вместе. В связи с этим по поручению Министерства науки и высшего образования при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ПсковГУ является оператором вузовской повестки между вузами России и Белоруссии», – отметила она.

В рамках XI Форума регионов России и Белоруссии ПсковГУ выступал в двух секциях: в секции культуры, образования и науки, а также в секции, посвящённой процессам международного сотрудничества в глобальной повестке на уровне Союзного государства.

По итогам работы на форуме были отобраны четыре проекта от вузов-участников форума, три из них разработала делегация ПсковГУ.

В частности, делегация вуза разработала проект, направленный на создание сетевых аспирантур в экспериментальном режиме с российско-белорусскими диссертационными советами. «Второе предложение – провести впервые российско-белорусскую олимпиаду школьников по естественным наукам, так как мы открыли кикоинские классы в Белоруссии», – пояснила Наталья Ильина.

Также псковичи предложили создать единую стратегию Союзного государства по молодёжной политике.

«В образовании, науке и молодёжной политике у нас не просто мероприятия, а программа, которая реализуется на межгосударственном уровне», – подчеркнула ректор ПсковГУ.