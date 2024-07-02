Великолучанин стал победителем всероссийских соревнований по шоссейным гонкам

16:48, 02 июля 2024, ПАИ

Великолучанин Тимофей Ерасов стал призёром и победителем всероссийских соревнований памяти заслуженного тренера Владимира Гришина и в честь заслуженного мастера спорта Юрия Баринова. Старты прошли в Выксе Нижегородской области с 24 по 26 июня. Об этом сообщает информационное агентство «Выкса.РФ».

В соревнованиях принимали участие юноши от 13 до 16 лет из Санкт-Петербурга, Воронежской, Ульяновской, Тульской, Московской, Псковской, Орловской и Нижегородской областей.

Среди юношей 13-14 лет первое место групповой гонки на 44 километра занял великолучанин Тимофей Ерасов. Также он пришёл к финишу вторым в индивидуальной гонке на 15 километров.

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