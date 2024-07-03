Ливни и грозы обрушатся на Псковскую область сегодня

08:27, 03 июля 2024, ПАИ

Неблагоприятное погодное явление ожидается в Псковской области сегодня, 3 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«В ближайшие два часа с сохранением в течение дня местами по области ожидаются грозы, ливни», – говорится в сообщении.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).