Ливни и грозы обрушатся на Псковскую область сегодня
Неблагоприятное погодное явление ожидается в Псковской области сегодня, 3 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
«В ближайшие два часа с сохранением в течение дня местами по области ожидаются грозы, ливни», – говорится в сообщении.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).
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