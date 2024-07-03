Псковичка Наталья Спиридонова примет участие в Кубке России по лёгкой атлетике

11:01, 03 июля 2024, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова примет участие в Кубке России по лёгкой атлетике в прыжках в высоту. Соревнования пройдут в Чебоксарах с 7 по 9 июля, сообщили ПАИ во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Женский финал по прыжкам в высоту стартует 9 июля в 15:40.

Наталья Спиридонова является действующим победителем соревнований. В прошлом году псковичка боролась за золото с представительницей Санкт-Петербурга Марией Кочановой. Спиридонова потратила меньше попыток, чтобы взять высоту 1,93 метра, которая тогда стала её личным рекордом. Затем обе спортсменки не смоги перепрыгнуть планку на высоте 1,95 метра.

В нынешнем летнем сезоне Наталья Спиридонова уже четырежды пыталась взять верх над Марией Кочановой, но ни одна из этих попыток не завершилась успехом. Кстати, недавно петербурженка обновила личный рекорд, впервые преодолев планку 1,97 метра. Личный рекорд Натальи Спиридоновой, который она установила на чемпионате России в помещении в этом году, составляет два метра.

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