Псковичи вошли в тройку лидеров чемпионата России по бадминтону

12:10, 03 июля 2024, ПАИ

Псковичи вошли в тройку лидеров чемпионата России по бадминтону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования прошли в Раменском с 26 июня по 1 июля, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

На счету Екатерины Огинской золото в смешанном разряде и бронза – в парном женском.

Эдуард Барканов сумел завоевать бронзовую награду в парном мужском разряде.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».