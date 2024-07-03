Общественные организации могут провести мероприятия в Псковском доме молодёжи

12:21, 03 июля 2024, ПАИ

Коммерческие и некоммерческие общественные организации могут провести мероприятия в Псковском доме молодёжи, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Для проведения мероприятий доступны несколько площадок: актовый зал (вместимость до 200 человек), лекционный зал (до 100 человек), зал собраний (до 15 человек). Также в Доме молодёжи есть студия звукозаписи. Сотрудники предоставят необходимое оборудование: доски, ноутбук, экран, проектор, колонки, микрофоны, флипчарт, стулья, пуфы, профессиональную мультимедийную технику.

«Дом молодёжи – это современное пространство для новых идей! Он только открылся и очень ждёт креативных молодых ребят, качественную музыку, свежие идеи, умные и смелые высказывания, новые проекты. Наполняйте Дом молодёжи своей энергией. Это пространство специально для вас!» – отметили в региональном комитете по молодёжной политике.

По всем вопросам можно обращаться в личные сообщения Дома молодёжи в группе «Дом молодёжи | Псковская область» (vk.com/dom_molodezhi60) в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 29 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с молодёжью региона в Доме молодёжи.