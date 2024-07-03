Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Общественные организации могут провести мероприятия в Псковском доме молодёжи

Коммерческие и некоммерческие общественные организации могут провести мероприятия в Псковском доме молодёжи, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Для проведения мероприятий доступны несколько площадок: актовый зал (вместимость до 200 человек), лекционный зал (до 100 человек), зал собраний (до 15 человек). Также в Доме молодёжи есть студия звукозаписи. Сотрудники предоставят необходимое оборудование: доски, ноутбук, экран, проектор, колонки, микрофоны, флипчарт, стулья, пуфы, профессиональную мультимедийную технику.

«Дом молодёжи – это современное пространство для новых идей! Он только открылся и очень ждёт креативных молодых ребят, качественную музыку, свежие идеи, умные и смелые высказывания, новые проекты. Наполняйте Дом молодёжи своей энергией. Это пространство специально для вас!» – отметили в региональном комитете по молодёжной политике.

По всем вопросам можно обращаться в личные сообщения Дома молодёжи в группе «Дом молодёжи | Псковская область» (vk.com/dom_molodezhi60) в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 29 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с молодёжью региона в Доме молодёжи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2024

На Псковскую область обрушатся грозы, сильные ливни, град, возможен смерч
03 июля 2024

Пляж благоустраивают в районе Овсище в Пскове
03 июля 2024

Участники СВО пополнили совет первичек «Единой России»
03 июля 2024

Сотрудников Псковской ГРЭС наградили дипломами «Лучший по профессии»
03 июля 2024

Концерт ансамблевой музыки пройдёт в Пскове 6 июля
03 июля 2024

Народный коллектив «Новоржевские скобари» примет участие в фольклорном фестивале в Мурманской области
03 июля 2024

Более 1500 студентов выпустит ПсковГУ в этом году
03 июля 2024

Александр Котов поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...