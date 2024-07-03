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Культура

Самые посещаемые дни на ярмарке «Виноград» в Пскове назвали организаторы

Самыми посещаемыми днями на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове стали суббота и воскресенье, сообщила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 июля.

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» в Пскове. Фото: ПАИ

«Как ни странно, по моим данным, в понедельник было больше людей, чем во вторник. Я не очень понимаю, почему так. Среда у нас – маленькая суббота. В среду традиционно один из пиковых дней. Естественно, самые многолюдные – суббота, воскресенье, когда было открытие, и воскресенье, когда было закрытие», – отметила гостья радиоэфира.

По предварительным оценкам, эногастрономическую ярмарку «Виноград» в Пскове посетило порядка 110 тысяч человек.

Фестиваль «Виноград» проходил в Пскове с 21 по 30 июня при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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