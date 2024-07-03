Более 500 человек участвовали в организации ярмарки «Виноград» в Пскове

16:55, 03 июля 2024, ПАИ

Около 600 человек участвовали в организации эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове, сообщил профконсультант ТКД по творческим вопросам Дмитрий Волхонов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 июля.

«Следует отметить, в этом году у нас рекорд по монтажу. То есть мы собрали площадку за рекордные полтора дня. То есть условно, если два года назад у нас площадка собиралась десять дней, в этом году это полтора дня», – рассказала директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова.

Напомним, эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 21 по 30 июня. В этом году она посвящена ​технологиям и науке. Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.