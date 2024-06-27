Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль «Наше море» пройдёт на берегу Чудского озера с 2 по 4 августа

Стали известны даты проведения фестиваля «Наше море» на берегу Чудского озера в Гдовском районе, сообщили ПАИ организаторы.

Фестиваль «Наше море» на берегу Чудского озера пройдёт со 2 по 4 августа. Фото: ПАИ

«В 2024 году фестиваль пройдёт с 2 по 4 августа», – отмечается в официальных соцетях мероприятия.

Напомним, в 2023 году около 15 тысяч человек посетили мероприятия фестиваля «Наше море». На мероприятии был побит мировой рекорд по приготовлению ухи – 4 237 литров. На приготовление блюда ушла одна тонна рыбы из Чудского озера.

На берегу были размещены интерактивные площадки, детская, спортивная и ярмарочная зоны, главная сцена, где одно за другим шли выступления творческих коллективов. На противоположной стороне фестивальной площадки был установлен экран для кинопоказа псковских и лучших отечественных мультфильмов под открытым небом.

О том, как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть в наших фоторепортажах здесь и здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 июня 2024

Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области с 28 июня
27 июня 2024

Об опыте Псковской области в развитии двустороннего сотрудничества рассказал Михаил Ведерников на Форуме регионов России и Белоруссии
27 июня 2024

Псковские профсоюзы принимают участие в ХI Форуме регионов России и Белоруссии
27 июня 2024

Новые книги получили районные библиотеки Псковской области
27 июня 2024

Первый самолёт вылетел из Пскова в Махачкалу
27 июня 2024

Соглашение о сотрудничестве подписано между Псковским областным Собранием и Могилёвским областным советом
27 июня 2024

Фестиваль «Наше море» пройдёт на берегу Чудского озера с 2 по 4 августа
27 июня 2024

Проект «Культура для школьников» знакомит юных псковичей с культурным наследием

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...