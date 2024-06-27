Фестиваль «Наше море» пройдёт на берегу Чудского озера с 2 по 4 августа

13:22, 27 июня 2024, ПАИ

Стали известны даты проведения фестиваля «Наше море» на берегу Чудского озера в Гдовском районе, сообщили ПАИ организаторы.

«В 2024 году фестиваль пройдёт с 2 по 4 августа», – отмечается в официальных соцетях мероприятия.

Напомним, в 2023 году около 15 тысяч человек посетили мероприятия фестиваля «Наше море». На мероприятии был побит мировой рекорд по приготовлению ухи – 4 237 литров. На приготовление блюда ушла одна тонна рыбы из Чудского озера.

На берегу были размещены интерактивные площадки, детская, спортивная и ярмарочная зоны, главная сцена, где одно за другим шли выступления творческих коллективов. На противоположной стороне фестивальной площадки был установлен экран для кинопоказа псковских и лучших отечественных мультфильмов под открытым небом.

О том, как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть в наших фоторепортажах здесь и здесь.