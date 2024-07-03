О реализации медиапроекта «История геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны» рассказала доцент ПсковГУ на форуме в Минске

22:00, 03 июля 2024, ПАИ

Доцент ПсковГУ Надежда Лищенко рассказала о медиапроекте «История геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны», выступив на форуме «Россия – Беларусь. Преступления нацистов – без срока давности» в Минске сегодня, 3 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Медиапроект подготовлен в рамках информационного направления движения «Без срока давности» и посвящён способам донесения до широкой аудитории исторических материалов и документов о войне.

Вопрос о форматах подачи подобной информации остаётся актуальным на сегодняшний день, заметила Надежда Лищенко. Она также рассказала об официальных ресурсах общественного проекта «Без срока давности». Материалы публикуются на сайте и в двух группах в соцсети «ВКонтакте».

«Есть проблема, когда в современном обществе каждый знает, какой была настоящая история, но при этом не является экспертом. Все наши публикации проходят консультации экспертов и историков на предмет достоверности», – подчеркнула Надежда Лищенко.

Кроме того, в рамках дискуссионной площадки участникам форума рассказали про акцию Поискового движения России «Мы помним», посвящённую Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в подготовке одного из роликов.

Отметим, что форум объединил представителей исторических, музейных, архивных и поисковых сообществ из 23 регионов России и семи регионов Белоруссии. От Псковской области в состав делегации вошло восемь представителей.

Напомним, в рамках форума активисты посетили мемориальный комплекс «Хатынь» и мемориал на месте массового уничтожения мирных жителей около города Логойска, также Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и место раскопок массового захоронения жертв геноцида в лесном массиве урочища Уручье в Минске (informpskov.ru/news/455258.html).

Сегодня, 3 июля, участники увидели парад Вооружённых сил Белоруссии, посвящённый 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне.