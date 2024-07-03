Доля мигрантов, проваливших экзмен по рускому, выросла в 10 раз

07:25, 04 июля 2024, ПАИ

Доля мигрантов, не сдавших экзамены по русскому языку для получения разрешения на работу или проживание в стране за период с января по май выросла в 10 раз - с 3% до 30%, пишет ТАСС.

Более 4 тыс. мигрантов не смогли получить в 2024 году гражданство РФ из-за незнания языкаМоскалькова подчеркнула важность обучения мигрантов языку и законам РФ еще в их странах

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в этом году более 4 тыс. мигрантов не смогли получить гражданство России из-за незнания русского языка.

С декабря 2023 года число экзаменационных пунктов сократилось в пять раз. Они прекратили свою деятельность из-за выявленных нарушений.