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Общество

Доля мигрантов, проваливших экзмен по рускому, выросла в 10 раз

Доля мигрантов, не сдавших экзамены по русскому языку для получения разрешения на работу или проживание в стране за период с января по май выросла в 10 раз - с 3% до 30%, пишет ТАСС.

Более 4 тыс. мигрантов не смогли получить в 2024 году гражданство РФ из-за незнания языкаМоскалькова подчеркнула важность обучения мигрантов языку и законам РФ еще в их странах

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в этом году более 4 тыс. мигрантов не смогли получить гражданство России из-за незнания русского языка.

С декабря 2023 года число экзаменационных пунктов сократилось в пять раз. Они прекратили свою деятельность из-за выявленных нарушений.

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