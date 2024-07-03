Страховщики предложили штрафовать водителей за каждый день езды без ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил Центробанку, МВД и Минфину начать штрафовать автомобилистов за каждый день езды без страховки в автоматическом режиме с помощью дорожных камер. Обэтом пишет РБК.
Инициативу в РСА объяснили тем, что после того, как власти убрали полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля, единственным способом контроля за наличием страховки осталась проверка документов, осуществляемая сотрудниками полиции при остановке транспортного средства.
В РСА предложили начать использовать дорожные камеры для выявления нарушителей.
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