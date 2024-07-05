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Культура

5 июля Псковский театр драмы завершит 118-й сезон

5 июля Псковский академический театр драмы завершит 118-й театральный сезон пушкинской «Пиковой дамой» и музыкальным спектаклем. Зрителям покажут спектакли «Случайный вальс» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева и «Пиковая дама» в постановке Юрия Печенежского, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

«Пиковая дама» намечена на 4 и 5 июля. Ее покажут на Малой сцене. «Случайный вальс» можно будет увидеть 5 июля в Новом зале.

Информацию о наличии билетов необходимо уточнять в кассе (72-80-22) или онлайн.

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