30 интерактивных площадок будут работать на Форуме молодых семей в Пскове

10:26, 04 июля 2024, ПАИ

На площадках V Форума молодых семей в Пскове будут работать 30 интерактивных площадок от общественников, предпринимателей, бюджетных учреждений и волонтёров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Форум пройдёт 13 июля. Мероприятие состоится в рамках проекта «Большие семейные выходные» и приурочено к Году семьи.

В настоящее время на участие в форуме уже зарегистрировалось более 250 человек – организации и спикеры, которые работают с семейной аудиторией и могут поделиться знаниями и опытом в области семейных отношений и воспитании детей.

Кроме этого, более 50 артистов примут участие в Душевном концерте, представляя таланты Псковской области.

В настоящее время регистрация на мероприятие продолжается. Она продлится до 7 июля в группе клуба молодых семей Псковской области vk.com/pskfamily60. Форум состоится в сквере ПсковГУ (улица Ленина, 2).

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.