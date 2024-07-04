100-летие отмечает сапёр, разминировавшая Псков после войны

15:02, 04 июля 2024, ПАИ

Участник Великой Отечественной войны, сапёр, разминировавшая Псков и Псковский район после освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков, Евгения Назаретская из деревни Болотово Псковского района отметила 100-летие.

По этому случаю в гостях у именинницы побывала с поздравлениями глава Псковского района Наталья Фёдорова. «Здоровья вам! Вы большая молодец. Вы у нас такая одна», – отметила глава.

Евгения Назаретская родилась в 1924 году в деревне Черская Палкинского района, там же окончила восемь классов. В годы войны оказалась на оккупированной территории. С мая по ноябрь 1945 года её в составе команды минёров Осоавиахима (в/ч 63352) прикомандировали к Псковскому РВК для разминирования территорий Псковского района. После десяти дней учёбы по 70-часовой программе и последующего экзамена вместе с другими девушками от 16 лет Евгения уже успешно находила и обезвреживала мины, работала на территории деревень Соловьи, Черёха и других.



«Разминировали и немецкое, и наше, и прочее. Иные минные поля были в два-три яруса, – рассказывала Евгения Назаретская в беседе с корреспондентом «Псковской провинции». – В полях мины закладывались рядами в шахматном порядке. Работали следующим образом: один человек искал мины, другой обезвреживал, третий выносил с поля. Все они тяжеленные – килограммов по десять каждая. Обезвреженные мины складывали в штабель. Отдельный человек вёл учёт. Некоторые мины обезвредить не удавалось: они были ржавые, и взрыватель из них не вытаскивался. Такие помечали красным флажком и подрывали на месте. Привязывали веревку, поджигали, бежали как можно дальше и ждали взрыва».

«9 мая 1945 года нам сообщили о Победе, – вспоминала Евгения Назаретская. – В этот день нас освободили от работы, эту весть встречали все, разойдясь по землянкам. Девчонки плакали и от счастья, и от горя. А еще от страха: война кончилась, а мы в любой момент могли погибнуть».

После войны Евгения Назаретская жила в Псковском районе, работала техником, лаборантом на Москвинском молокозаводе, прядильщицей на шпагатной фабрике «Нева». Награждена медалью «За доблестный труд» и юбилейными наградами.