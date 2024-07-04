Публикуем подробности крупного ДТП в Псковском районе

21:42, 04 июля 2024, ПАИ

Столкновение трёх автомобилей произошло на трассе Псков – Гдов – Санкт-Петербург сегодня, 4 июля. Подробности происшествия опубликовал телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, жители Ленинградской области, города Сланцы, выезжали из города Пскова на автомобиле Lada Granta. Водитель данного транспортного средства намеревался завернуть на автозаправочную станцию. В этот момент заднюю часть транспортного средства протаранил автомобиль Volvo, после чего Lada вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП шесть человек госпитализированы в медучреждение с различными травмами: четыре человека из автомобиля Lada и двое из УАЗа. Пассажирка Lada погибла.

Обстоятельства произошедшего выясняются.