Дайверы нашли сокровища на затонувшем две тысячи лет назад корабле
Дайверы обнаружили уникальные артефакты во время исследования корабля, потерпевшего крушение около двух тысяч лет назад, сообщает Fox News.
Подводные исследователи нашли более 300 различных артефактов, в том числе 20 фрагментов статуй. Корабль считается самым богатым древним торговым судном, найденным в Восточном Средиземноморье.
Впервые корабль обнаружили в 1900 году, из него уже извлекли множество мраморных статуй.
Ранее на дне Ладожского озера обнаружили пиратское судно с Левиафаном.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
04 июля 2024
Дипломы об окончании вуза получили студенты института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ