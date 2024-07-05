Дайверы нашли сокровища на затонувшем две тысячи лет назад корабле

08:16, 05 июля 2024, ПАИ

Дайверы обнаружили уникальные артефакты во время исследования корабля, потерпевшего крушение около двух тысяч лет назад, сообщает Fox News.

Подводные исследователи нашли более 300 различных артефактов, в том числе 20 фрагментов статуй. Корабль считается самым богатым древним торговым судном, найденным в Восточном Средиземноморье.

Впервые корабль обнаружили в 1900 году, из него уже извлекли множество мраморных статуй.

Ранее на дне Ладожского озера обнаружили пиратское судно с Левиафаном.