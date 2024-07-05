Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дайверы нашли сокровища на затонувшем две тысячи лет назад корабле

Дайверы обнаружили уникальные артефакты во время исследования корабля, потерпевшего крушение около двух тысяч лет назад, сообщает Fox News.

Подводные исследователи нашли более 300 различных артефактов, в том числе 20 фрагментов статуй. Корабль считается самым богатым древним торговым судном, найденным в Восточном Средиземноморье.

Впервые корабль обнаружили в 1900 году, из него уже извлекли множество мраморных статуй.

Ранее на дне Ладожского озера обнаружили пиратское судно с Левиафаном.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июля 2024

Птенцов чомги спасают псковские зоозащитники
05 июля 2024

Кардиолог станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»
05 июля 2024

Псковские газовики за полгода проверили более 26 тысяч квартир и домовладений
05 июля 2024

Представлен приз кинофестиваля «Западные ворота»
05 июля 2024

Глава Куньинского района – о последствиях непогоды: Разрушения очень серьёзные
04 июля 2024

Дипломы об окончании вуза получили студенты института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ
04 июля 2024

В Псковской области реализуется акция «Детство без опасности»
04 июля 2024

Стихия бушует в ряде районов Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...