Алексей Кузьмин прокомментировал последствия урагана в Великолукском районе
Глава Великолукского района Алексей Кузьмин рассказал о последствиях непогоды на территории муниципалитета, пишет районная газета «Наш путь».
С 4 на 5 июля в Псковской области прошёл ураган, который сопровождался ливнем и грозой. Свыше 130 населённых пунктов в Великолукском районе остались без электроэнергии из-за поваленных на провода деревьев, отметил глава муниципалитета.
Электрики уже устраняют последствия урагана. О последствиях непогоды – упавших деревьях и отключениях света – можно сообщить по телефону Россетей 8-800-220-02-20 и 112.
Кроме того, глава Куньинского района Олег Лебедев рассказал о последствиях урагана в Куньинском районе.
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