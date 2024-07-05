Алексей Кузьмин прокомментировал последствия урагана в Великолукском районе

09:29, 05 июля 2024, ПАИ

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин рассказал о последствиях непогоды на территории муниципалитета, пишет районная газета «Наш путь».

С 4 на 5 июля в Псковской области прошёл ураган, который сопровождался ливнем и грозой. Свыше 130 населённых пунктов в Великолукском районе остались без электроэнергии из-за поваленных на провода деревьев, отметил глава муниципалитета.

Электрики уже устраняют последствия урагана. О последствиях непогоды – упавших деревьях и отключениях света – можно сообщить по телефону Россетей 8-800-220-02-20 и 112.

Кроме того, глава Куньинского района Олег Лебедев рассказал о последствиях урагана в Куньинском районе.