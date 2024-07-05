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Культура

7 июля в Михайловском откроется выставка преподавателя Санкт-Петербургской академии художеств

Выставку работ к 50-летию петербургского художника, преподавателя Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина Владимира Романова откроют в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 7 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Владимир Романов. Поле. Михайловское (2016). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали в музее, экспозиция будет развёрнута в «Льнохранилище» — выставочном зале, расположенном в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Для показа художник отобрал 33 работы из собственного собрания. По большей части это пейзажи и архитектурные пейзажи: виды псковских пушкинских мест и — реже — родного для художника Питера; также в экспозиции есть несколько иллюстраций, жанровых картин.

В музее добавили, что в эти дни Владимир Романов находится в Святогорье. Он руководит художественной практикой студентов-«репинцев» — тех из них, кто был направлен в Святогорье от графического факультета. Планируется, что мэтр, равно как и его подопечные, непременно будут присутствовать на открытии выставки и с удовольствием ответят на все вопросы гостей вернисажа.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уточнили, что экспозиция «Владимир Романов. Живопись. Графика» будет открыта для посетителей до конца лета. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+.

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