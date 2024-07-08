Почти четыре тысячи браков зарегистрировали в Псковской области в 2023 году

10:48, 08 июля 2024, ПАИ

3 876 браков зарегистрировано в Псковской области в 2023 году, сообщили ПАИ в Псковстате.

У жителей региона возраст 25–34 года стал самым популярным для вступления в брак. В этом возрасте узаконили свои отношения 1 449 мужчин (37,4 %) и 1 199 женщин (30,9 %).

Кроме того, 2 151 женщина и 2 344 мужчины впервые вступили в брак в 2023 году. Невесты чаще это делали в возрасте от 18 до 24 лет, мужчины – с 25 до 34 лет.

Традиционно псковичи регистрировали браки в основном летом и в начале осени. Например, с июня по сентябрь в 2023 году было оформлено 1 877 браков. А чаще всего псковичи женились в августе – в этот месяц в области зарегистрировали 528 браков.

Также в регионе за год родилось 4 080 детей. При этом мальчиков было больше (2 108), чем девочек (1 972). Кроме того, в области отмечено 36 случаев рождения двойняшек.

В среднем матери рожали детей в 28,9 года. Кроме того, в регионе у матерей появилось 1 579 первенцев, 1 335 вторых детей, 728 третьих, 432 четвёртых.

Напомним, что День семьи, любви и верности празднуют в России 8 июля.