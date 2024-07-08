Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти четыре тысячи браков зарегистрировали в Псковской области в 2023 году

3 876 браков зарегистрировано в Псковской области в 2023 году, сообщили ПАИ в Псковстате.

Почти четыре тысячи браков зарегистрировали в Псковской области в 2023 году. Фото: ПАИ

У жителей региона возраст 25–34 года стал самым популярным для вступления в брак. В этом возрасте узаконили свои отношения 1 449 мужчин (37,4 %) и 1 199 женщин (30,9 %).

Кроме того, 2 151 женщина и 2 344 мужчины впервые вступили в брак в 2023 году. Невесты чаще это делали в возрасте от 18 до 24 лет, мужчины – с 25 до 34 лет.

Традиционно псковичи регистрировали браки в основном летом и в начале осени. Например, с июня по сентябрь в 2023 году было оформлено 1 877 браков. А чаще всего псковичи женились в августе – в этот месяц в области зарегистрировали 528 браков.

Также в регионе за год родилось 4 080 детей. При этом мальчиков было больше (2 108), чем девочек (1 972). Кроме того, в области отмечено 36 случаев рождения двойняшек.

В среднем матери рожали детей в 28,9 года. Кроме того, в регионе у матерей появилось 1 579 первенцев, 1 335 вторых детей, 728 третьих, 432 четвёртых.

Напомним, что День семьи, любви и верности празднуют в России 8 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2024

Производитель судна «Иния» устраняет замечания псковского заказчика
08 июля 2024

До 27 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 июля
08 июля 2024

В честь Дня города на берегах Псковы пройдет большой праздник
08 июля 2024

Участок улицы Розы Люксембург в Пскове закроют на несколько дней для укладки асфальта
08 июля 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе
08 июля 2024

Почти четыре тысячи браков зарегистрировали в Псковской области в 2023 году
08 июля 2024

Ансамбль ранней музыки «Алькантар» выступит в Пскове 13 июля
08 июля 2024

Не вставших на воинский учёт бывших мигрантов выявили в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...